Вашингтон с 23 марта установил повышенные тарифы на ввоз металлов для всех стран, кроме Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии и государств ЕС, для которых пошлины начнут действовать 1 мая.

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к США о компенсации за пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы ВТО, информирует svodka.net.

С таким же запросом в ВТО обратились Индия, Китай и Евросоюз. Как отмечает Reuters, Вашингтон согласился вести переговоры с Китаем и заметил, что открыт для дискуссии с Индией и ЕС.

При этом Брюссель, по данным The Wall Street Journal, готов предложить США торговое соглашение, которое снизит тарифы на ввоз в Европу американских автомобилей и оборудование. Взамен Евросоюз требует, чтобы страны блока не попали под действие новых американских пошлин.

Вашингтон с 23 марта установил повышенные тарифы на ввоз металлов для всех стран, кроме Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии и государств ЕС, для которых пошлины начнут действовать 1 мая. В США объяснили эти меры интересами национальной безопасности.

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В российском Минпромторге в марте предупредили о подготовке обращения в ВТО, назвав прецедентом решение США. «Впервые страна-член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности», — говорил замминистра Виктор Евтухов.

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