Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "хочет бороться за Украину". Гройсман заявил, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов Фото: kmu.gov.ua "Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – отметил он. Я хочу боротись за Україну і буду брати судьба у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну. pic.twitter.com/dvBNUZCG6L — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 квітня 2018 р. Премьер добавил, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов."Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон о более жестком наказании за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников", – подчеркнул премьер. Зараз немає підстав проведення дострокових виборів. Можемо за ці півтора роки зробити багато корисних для країни рішень. Якщо буде ухвалений наш закон щодо більш жорсткого покарання за підкуп виборців, у нас є шанс отримати нову якість обранців. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 квітня 2018 р. В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в июле 2017 года Гройсман заявил, что не намерен принимать участие в президентских выборах, так как "больше ощущает свою эффективность именно в исполнительной ветви власти".В январе 2018 года премьер-министр сказал, что он не является карьеристом и должность его не интересует.Следующие парламентские выборы в Украине должны пройти осенью 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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