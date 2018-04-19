Беглый народный депутат Украины Александр Онищенко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

На записи Онищенко обсуждает якобы с Порошенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него. Разговор начинается с вопросов об отдыхе Онищенко. Затем у нардепа спрашивают о "Юле": "Как там Юля?". На что Онищенко отвечает, что она отдыхает.

"Она продолжает "мутить" против меня. Мне здесь информацию приносят", - говорит человек с голосом Порошенко.

После этого разговор переключился на Злочевского, который занимается газодобывающим бизнесом и имеет значительное влияние на рынок голубого топлива в Украине.

"В Дубаи встретил Злочевского, он уже год с Игорем (Кононенко, - ред.) решает вопрос. Не знаю, доходит до Вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с Вами поговорить и сделать кое-какие предложения". "Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально", - говорит "Онищенко".

После обсуждения этого вопроса якобы Порошенко, говорит, что за неделю ответит по помощи Злочевскому, после того, как будет решен вопрос с "Юлей".

Стоит ометить, что в Администрации президента уже прокомментировали обнародование этой записи. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко назвал фейком обнародованные записи разговора.

"Позиция известна - фейки не требуют комментариев", - заявил Цеголко.

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