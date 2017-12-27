Нынешний президент США может нервно отреагировать на появление своего предшественника на королевской свадьбе до того, как сам Трамп встретится с королевой.

Издание I рассказывает о трениях вокруг еще не составленного и не утвержденного списка гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая запланирована на май 2018 года, информирует еizvestia.com.

Так как церемония не будет мероприятием государственного уровня, правительство не будет контролировать, кого приглашать, а кого не стоит, это останется прерогативой королевской семьи.

Но это не значит, что жених и невеста могут совсем уж не обращать внимание на гласные и негласные пожелания правительства и старших членов королевской семьи.

Первая спорная ситуация уже возникла: правительство попросило принца Гарри не приглашать на свадьбу бывшего президента США Барака Обаму и его жену Мишель.

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Как стало известно газете, и канцелярия премьер-министра, и министерство иностранных дел выразили серьезное беспокойство, что такое приглашение может еще больше усложнить отношения между Терезой Мэй и Дональдом Трампом.

По мнению источника в правительственных кругах, нынешний президент США может нервно отреагировать на появление своего предшественника на королевской свадьбе до того, как сам Трамп встретится с королевой.

Пока щекотливая ситуация лишь обсуждается. Если премьер-министр Британии будет лишь следовать закону, это развяжет руки принцу, подружившемуся с четой Обама во время организации его любимых спортивных состязаний для ветеранов-инвалидов.

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