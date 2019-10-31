Об этом он сказал во время слушаний в Комитете по международным делам Сената США в среду, который рассматривает его назначение послом в России.

"Основным приоритетом для нас всегда было противостояние (строительству - ред.) "Северного потока-2", - отметил чиновник.

Салливан подчеркнул, что одна из главных целей развития Россией второго газопровода через Балтийское море предусматривает "создание огромного рычага" для усиления зависимости Украины от энергоснабжения из России.

При этом Салливан отметил, что между вопросов, в которых США могут помочь украинцам, является "усиление энергоэффективности путем задействования других источников энергии, например LNG-газ, или прекращение (строительства - ред.) "Северного потока-2", чтобы (российский - ред.) газ продолжал переправляться через Украину".

Как сообщал Укринформ, накануне в Конгрессе США появился законопроект по укреплению энергетической безопасности стран Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северный поток-2"

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