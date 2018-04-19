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Рада поддержала обращение Порошенко к вселенскому патриарху о создании в Украине автокефальной православной церкви
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19.04.2018 14:08
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За проект постановления о поддержке обращения президента Украины
Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении
православной церкви в Украине автокефалии проголосовали 268
нардепов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 36
нардепов голосовали против Фото: rada.gov.ua "За" высказалось 268
нардепов, против – 36.В обращении президента говорится, что
томос об автокефалии православной церкви в Украине "станет не
только торжеством православия, но и актом глубокой исторической
справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу
благословенную землю свет христианской веры"."Этот долгожданный
документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и
межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Этот
документ вознесет на новые высоты уважение и авторитет вселенского
патриарха между украинцев. Вы, Ваша Всесвятость, –
единственное лицо в мире, которое имеет каноническое право и
законную власть решать такого рода вопросы. Вся наша нация смотрит
на вас с благоговением и надеждой, потому что именно в ваших силах
даровать нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и
которых мы так долго были лишены. Ваше благословение, равно как и
грамота, предоставленная нашей украинской церкви, довершат
утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном
измерении", – отмечается в документе.17 апреля 2018 года
Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил,
что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к
появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент
призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По
словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху
подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского
патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.
Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение
президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею.18
апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями
православных церквей Украины. В тот же день в Раде был
зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения
к Варфоломею. Его авторами стали представители всех
фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между
авторов и представителей парламентской группы "Партия
"Відродження".В июне 2016 года украинские
парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея
издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и
признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела
Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре
2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что
признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое
рассчитывает Киев, не означает появления в стране так
называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет
деятельности других православных конфессий.В Украине действует
Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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