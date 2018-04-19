Когда умирает родственник или просто близкий друг, то для любого это становится ударом, тяжелым испытанием. Каким бы сильным ни был человек, ему будет непросто, особенно первое время.

И неважно, что в мире остались миллиарды других людей. Когда уходит близкий человек — наша жизнь пустеет, мы чувствуем одиночество, пишет со ссылкой на .

Но иногда умершие родственники и близкие друзья приходят к нам в сновидениях. Они как бы проведывают нас, чтобы посмотреть, как мы справляемся.

Человечество накопило большой опыт подобных «встреч во сне». Поэтому мы сегодня постараемся разобраться в причинах появления в наших сновидениях умерших и не будем списывать это только на работу подсознания.

Во сне себя контролировать сложно, следовательно нужно пытаться запомнить максимум деталей как увиденного, так и услышанного. Говорят, что за покойником нельзя следовать, ведь это предвещает провал, болезнь или даже смерть.

Вообще распространено мнение, что умерший является во сне, чтобы дать живому определенную информацию — предупредить о чём-либо или поддержать.

В одном из старых славянских сонников рекомендуют посмотреть на ноги покойника. Если их нет, а вместо конечностей торчат копыта, значит, это балуется нечистая сила, а потому нужно изгонять нечисть, креститься и читать молитвы.

Всё же и современные, и древние толкователи снов не смогли сойтись во мнении, к хорошему или к плохому происходит появление умершего во сне. Поэтому мы приведем те толкования, которые удалось найти.

1. Современный сонник. Грядет новый жизненный период. А вот увидеть плачущего мертвеца — к ссорам.

2. Восточный сонник. Увидишь мертвеца — жди проблем со здоровьем.

3. Императорский сонник. Прошлое не дает тебе покоя, отпусти его.

4. Сонник крылатых фраз. Тяжелые времена близятся к концу. Впереди тебя ждет новая жизнь.

5. Итальянский сонник. Грядет серьезная ссора с друзьями.

6. Велесов сонник. Ты испытываешь чувство стыда и вины перед усопшим, следовательно он посещает тебя.

7. Сонник Феломены. Поцеловать покойника во сне — к умиротворению в жизни.

8. Сонник Ванги. Приснился ушедший отец — погрязнешь в долгах. Приснилась вторая половинка — не сдержишь обещание, которое ей давал.

Часто ушедшие близкие люди снятся просто потому, что ты не можешь смириться с их смертью. Но ведь прошлого не изменить. Перестань жить воспоминаниями и больше внимания уделяй реальной жизни.

Не бегай по ведунам, знахарям и экстрасенсам. Так ты не только не поможешь себе, но и потеряешь время, деньги и нервы. Если умерший появляется в твоих снах, значит, ты его помнишь.

Никто не может доказать или опровергнуть существование загробного мира. Если в твоей религии это вероятно — помолись за усопшего. Такая молитва принесет успокоение и в твою жизнь.

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