Соответствующий материал продемонстрировал канал NewsOne в эфире программы «Украинский формат».

Так, разговор начался с приветствий, вопросов якобы Порошенко об отдыхе Онищенко, однако затем президента заинтересовал вопрос «Юли» (фамилия не указана). Он спросил: «Как там Юля?». Онищенко сказал, что она отдыхает.

«Она продолжает «мутить» против меня. Мне здесь информацию приносят», — сказал якобы Порошенко.

В свою очередь, Онищенко предложил устроить им встречу.

Кроме того, дальше разговор якобы Порошенко и Онищенко коснулся бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского, который занимается газодобывающим бизнесом и имеет значительное влияние на рынок голубого топлива в Украине.

В частности, депутат-беглец заявил, что Злочевский и партнер Порошенко Игорь Кононенко работают над определенными договоренностями. Онищенко уточнил, что Злочевский хочет подписать договоры с «Нафтогазом» и другими компаниями и делить прибыль пополам. Экс-министр хочет зайти в Украину со своей западной компанией как инвестор, чтобы платить рентный платеж за бизнес лишь в 2%.

Кроме того, Злочевский якобы предлагает Порошенко свернуть все его долги, оформлять на его компанию все газовые активы, а главное — «делить экономику 50/50″.

«Да, Коля — хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы», — говорит якобы президент.

Онищенко якобы уверяет Порошенко, что США не будут вмешиваться в дело, ведь в бизнесе Злочевского весомое участие играет сын сенатора Джо Байдена.

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