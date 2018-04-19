|Скрывающийся нардеп обнародовал запись разговора с Порошенко
|19.04.2018 14:14
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Соответствующий материал продемонстрировал канал NewsOne в эфире программы «Украинский формат».
Так, разговор начался с приветствий, вопросов якобы Порошенко об отдыхе Онищенко, однако затем президента заинтересовал вопрос «Юли» (фамилия не указана). Он спросил: «Как там Юля?». Онищенко сказал, что она отдыхает.
«Она продолжает «мутить» против меня. Мне здесь информацию приносят», — сказал якобы Порошенко.
В свою очередь, Онищенко предложил устроить им встречу.
Кроме того, дальше разговор якобы Порошенко и Онищенко коснулся бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского, который занимается газодобывающим бизнесом и имеет значительное влияние на рынок голубого топлива в Украине.
В частности, депутат-беглец заявил, что Злочевский и партнер Порошенко Игорь Кононенко работают над определенными договоренностями. Онищенко уточнил, что Злочевский хочет подписать договоры с «Нафтогазом» и другими компаниями и делить прибыль пополам. Экс-министр хочет зайти в Украину со своей западной компанией как инвестор, чтобы платить рентный платеж за бизнес лишь в 2%.
Кроме того, Злочевский якобы предлагает Порошенко свернуть все его долги, оформлять на его компанию все газовые активы, а главное — «делить экономику 50/50″.
«Да, Коля — хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы», — говорит якобы президент.
Онищенко якобы уверяет Порошенко, что США не будут вмешиваться в дело, ведь в бизнесе Злочевского весомое участие играет сын сенатора Джо Байдена.
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