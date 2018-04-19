Полиграф показывает, испытывает ли человек какие-то типические волнение, когда отвечает на тот или иной вопрос, или он абсолютно спокоен.

Слепая вера внефракционного нардепа Надежды Савченко в собственную правоту может привести к тому, что даже самый нынешний полиграф не сможет определить правдивость ее показаний для следствия, информирует svodka.net.

Об этом в эфире ObozTV заявил психолог, знаток по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

«Здесь нужно понять, что есть правда. Мы не знаем, что такое правда. Она верит в то, что говорит. Полиграф не показывает, говорит человек правду или ложь. Полиграф показывает, испытывает ли человек какие-то типические волнение, когда отвечает на тот или иной вопрос, или он абсолютно спокоен. Там много каналов, которые снимают дыхание, давление, гальваническое напряжение на кончиках пальцев, диаметр зрачков», — подчеркнул психолог.

При этом он отметил, что даже такие условия не гарантируют объективных результатов.

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«Нужно понимать, что Савченко четко убеждена в собственной непогрешимости», — констатировал Ким.

Напомним, предыдущий допрос Савченко на полиграфе не состоялся, поскольку нардеп потребовала согласовать все процессуальные вопросы.

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