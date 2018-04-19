Вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер призвал отказаться от санкций против России

В нынешнем форуме примут участие представители 60 стран - почти три тысячи человек, передает ТАСС.

Сколько политиков из стран ЕС прибыли на аннексирован полуостров, пока не известно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.

Кроме того, на форум приехала большая делегация из Сирии - 70 человек.

На открытии форума выступил немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию "Альтернатива для Германии". Он заявил, что сейчас "очень трудное время, много конфликтов", и именно следовательно "очень важно обмениваться мнениями и позициями".

С речью выступил также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер. Он призвал отказаться от санкций против России.

Согласно украинскому законодательству, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админкордону из АР Крым въезд в Украину им не разрешается, и принимается решение о запрете въезда в Украину. Кроме того, нарушение порядка въезда в временно оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска предусматривает уголовную или административную ответственность в зависимости от обстоятельств.