|Европейские политики приехали на экономический форум в оккупированный Крым
|19.04.2018 14:15
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Вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер призвал отказаться от санкций против РоссииВ временно оккупированном Россией Крыма в четверг, 19 апреля, открылся Ялтинский международный экономический форум, на который приехали также политики из европейских стран.
Фото: ТАСС
В нынешнем форуме примут участие представители 60 стран - почти три тысячи человек, передает ТАСС.
Сколько политиков из стран ЕС прибыли на аннексирован полуостров, пока не известно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.
Кроме того, на форум приехала большая делегация из Сирии - 70 человек.
На открытии форума выступил немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию "Альтернатива для Германии". Он заявил, что сейчас "очень трудное время, много конфликтов", и именно следовательно "очень важно обмениваться мнениями и позициями".
С речью выступил также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер. Он призвал отказаться от санкций против России.
Согласно украинскому законодательству, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админкордону из АР Крым въезд в Украину им не разрешается, и принимается решение о запрете въезда в Украину. Кроме того, нарушение порядка въезда в временно оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска предусматривает уголовную или административную ответственность в зависимости от обстоятельств.
Напомним, что п рокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные производства против 186 иностранцев за нарушение порядка посещения аннексированного полуострова.