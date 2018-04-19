Американская певица Мадонна обнародовала видео танцующей младшей приемной дочери. Мадонна сняла на видео свою приемную дочь во время танца Фото: madonna / Instagram Видео певица разместила в Instagram.Кто именно запечатлен в ролике танцующей – Стелла или Эстер – Мадонна не указала. Experi-mental Saturday!! * ♥ * #dance #music #life #love ♥ * Публикация от Madonna (@madonna) 14 Апр 2018 в 7:11 PDT У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер удочерила в 2017 году. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес. Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити (штат Мичиган, США). В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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