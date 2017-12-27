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Обладатель "Золотого мяча" Веа победил на президентских выборах в Либерии
27.12.2017 12:57
Бывший игрок "Милана" Джордж Веа 26 декабря победил в 12 из 15 округов опередив действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая. Веа станет 25-м президентом Либерии Фото: ЕРА Веа победил в 12 из 15 округов опередив действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая.Бывший спортсмен, а ныне политик в своем Twitter поблагодарил избирателей  за поддержку.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017

— George Weah (@GeorgeWeahOff) 26 грудня 2017 р.
Когда состоится инаугурация 25-го президента пока неизвестно.51-летний прежний футболист выступал за итальянский "Милан", английские "Челси" и "Манчестер Сити", "Монако". В 1995 году он стал обладателем "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту мира.

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