|Обладатель "Золотого мяча" Веа победил на президентских выборах в Либерии
|27.12.2017 12:57
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It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017— George Weah (@GeorgeWeahOff) 26 грудня 2017 р.
Когда состоится инаугурация 25-го президента пока неизвестно.51-летний прежний футболист выступал за итальянский "Милан", английские "Челси" и "Манчестер Сити", "Монако". В 1995 году он стал обладателем "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту мира.
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