|"Укрзализныця" приготовила сюрприз для пассажиров
|19.04.2018 14:18
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В этом году "Укрзализныця" планирует приобрести 60 и модернизировать 226 пассажирских вагонов. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевський, передает корреспондент
"Инвестиционный план "Укрзализныци" предусматривает инвестиции в
подвижной состав общим объемом 18,4 млрд грн. В этом году компания
планирует приобрести 60 пассажирских вагонов и 2 секции
электропоездов, а также модернизировать 226 пассажирских вагонов и
100 секций электропоездов", - сообщил Саболевський.