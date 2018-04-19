В суде по делу британца Гэвина Кокса, который пострадал на шоу иллюзиониста Дэвида Копперфильда в 2013 году, раскрыт секрет главного фокуса.

О там, в чем состоит трюк, рассказал исполнительный продюсер фокусника Крис Кеннер, сообщает со ссылкой на .

Кеннеру пришлось давать показания и сообщить секрет визитной карточки Копперфильда — фокуса с исчезновением людей.

Он рассказал, что подготовленные артисты с фонариками проводят случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса, а после выводят на улицу. Позже людей заводят обратно, чтобы они успели снова вернуться к концу шоу.

Кеннер отметил, что на этом пути нет преград, которые могли бы привести к травме. Также он подчеркнул, что трюк уже не используется в представлениях Копперфильда.

Кокс подал в суд на Копперфильда уже давно. По его словам, он пострадал в 2013 году, когда принимал участие в трюке, в ходе которого люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале.

Кокс говорит, что ассистенты Копперфильда погнали его через секретный ход в кромешной темноте, он поскользнулся и упал, после его госпитализировали и диагностировали вывих плеча и повреждение мозга. Кокс подчеркнул, что потратил на лечение более 400 тысяч долларов.

Все это время представители Копперфильда отказывались раскрывать секреты фокуса, который пользовался успехом 15 лет.















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