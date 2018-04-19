Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор«) Славомир Новак высказался против идеи отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны.

«Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге», – заявил он в ходе Украинского инфраструктурного форума-2018 в Киеве в четверг, 19 апреля, информирует svodka.net.

Чиновник также привел пример трагедии в Одесской области, где после окончания ремонта одной из дорог, на следующий день случилось ДТП, в котором погибли люди.

«В эти дни мы завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в хорошем состоянии и водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не может быть», – сказал он.

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