Буквально вчера я описывал ситуацию с банкротством одного из крупнейших авиазаводов в РФ “Авиакор”, не способного производить продукцию из-за санкций Украины, а сегодня уже приходят вести с единственного в России производителя БМП – Курганмашзавода.

Так, многострадальный Курганмашзавод, который уже не первый год испытывает проблемы с неподъемными долговыми обязательствами попросили обанкротить и объединить тульским Конструкторским бюро приборостроения им. Ак. Шипунова. С такой просьбой обратился “Ростех” лично к Дмитрию Рогозину.

Сам Курганмашзавод, практически в унисон с Уралвагонзаводом, не смотря на то, что является одним из локомотивов ВПК РФ, никак не может решить свои финансовые проблемы и речь о банкротстве заходила уже часто, но поскольку завод является стратегическим объектом, обанкротить его не так уж и просто.

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Между тем, в прошлом году Курганмашзавод закрыл отчетность с убытками в 7 млрд рублей и сорванными экспортными заказами. То есть, предприятие после процедуры банкротства вряд ли станет процветать и радовать, а потребует серьезных бюджетных трат, что не может не радовать пенсионеров, учителей, врачей и прочих представителей бюджетной сферы.

Так же напомню, что в прошлом году концерн «Тракторные заводы», являющийся одним из лидеров машиностроения в РФ, объявил о банкротстве, в связи с долгами в размере $1,5 млрд! В сам концерн входил целый ряд предприятий, в том числе и ОАО «Курганмашзавод».

В общем, что ни день, а всё не, слава богу!

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