Экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича обвиняют в соучастии узурпации власти Януковичем, сообщили в Генпрокуратуре Украины. Лавриновича обвиняют в пособничестве узурпации власти Фото: minjust.gov.ua В ГПУ не уточнили имени чиновника, но указали, что он занимал должность с июля по октябрь 2010 года. В это время Минюст возглавлял Александр Лавринович.Лавриновича обвиняют в соучастии узурпации власти Януковичем, "в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению Конституции".Действия экс-министра подпадают под ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, а также заговор о совершении таких действий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.6 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и Лавриновичу объявили о подозрении в захвате власти путем конституционного переворота в 2010 году. Тогда Конституционный Суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, расширив полномочия главы государства. Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года и под председательством Анатолия Головина возобновил действие Конституции 1996 года.Лавриновича, который трижды занимал пост министра юстиции (в 2002–2005-м, 2006–2007-м и 2010–2013 годах), ГПУ также обвиняет в растрате бюджетных средств.7 сентября Лавринович посетил ГПУ, где ему вручили подозрение по делу о захвате государственной власти. 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 27 сентября Апелляционный суд Киева выпустил экс-министра из СИЗО.В ГПУ заявили, что Лавринович может сбежать из страны. Экс-министр юстиции подчеркнул, что намерен оставаться в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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