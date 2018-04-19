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Дело экс-министра юстиции Лавриновича передали в суд
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19.04.2018 14:23
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Экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича обвиняют в
соучастии узурпации власти Януковичем, сообщили в Генпрокуратуре
Украины. Лавриновича обвиняют в пособничестве узурпации власти
Фото: minjust.gov.ua В ГПУ не уточнили имени чиновника, но указали,
что он занимал должность с июля по октябрь 2010 года. В это время
Минюст возглавлял Александр Лавринович.Лавриновича обвиняют в
соучастии узурпации власти Януковичем, "в том числе путем принятия
мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению
Конституции".Действия экс-министра подпадают под ч. 1 ст. 109
(действия, совершенные с целью насильственного изменения или
свержения конституционного строя или захвата госвласти, а также
заговор о совершении таких действий) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до
10 лет.6 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и
Лавриновичу объявили о подозрении в захвате власти путем
конституционного переворота в 2010 году. Тогда Конституционный Суд
Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления,
расширив полномочия главы государства. Суд в закрытом режиме
отменил политическую реформу от 2004 года и под председательством
Анатолия Головина возобновил действие Конституции 1996
года.Лавриновича, который трижды занимал пост министра юстиции (в
2002–2005-м, 2006–2007-м и 2010–2013 годах), ГПУ
также обвиняет в растрате бюджетных средств.7 сентября
Лавринович посетил ГПУ, где ему вручили подозрение по
делу о захвате государственной власти. 15 сентября Печерский
районный суд Киева избрал меру пресечения Лавриновичу в
виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 27 сентября
Апелляционный суд Киева выпустил экс-министра из СИЗО.В
ГПУ заявили, что Лавринович может сбежать из страны.
Экс-министр юстиции подчеркнул, что намерен оставаться в
Украине.
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