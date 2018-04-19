"Я хочу привести с собой преданных людей, которые будут изменять Украины"

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украине" , - написал премьер в Twitter.

При этом он заявил об отсутствии оснований для проведения досрочных выборов в Украине в этом году.

"Сейчас нет оснований проведения досрочных выборов. Можем ли за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принято наш закон о жесткое наказание за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников" , - заявил Гройсман.