|Гройсман хочет участвовать в выборах Рады с командой "преданных людей"
|19.04.2018 14:24
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"Я хочу привести с собой преданных людей, которые будут изменять Украины"Премьер-министр Владимир Гройсман объявил об участии в очередных выборах Верховной Рады, которые должны состояться осенью 2019 года.
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украине" , - написал премьер в Twitter.
При этом он заявил об отсутствии оснований для проведения досрочных выборов в Украине в этом году.
"Сейчас нет оснований проведения досрочных выборов. Можем ли за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принято наш закон о жесткое наказание за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников" , - заявил Гройсман.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявлял о намерении участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду.
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