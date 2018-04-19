Получатели субсидий несут полную ответственность за представление недостоверных данных и обязаны вернуть излишне перечисленную сумму жилищной субсидии с месяца, в котором было выявлено нарушение

В Заставнивском районе лицо получало субсидии в сумме 21 000 гривен, но при этом имела возможность приобрести продукцию компании "Apple" на сумму 52 000 гривен, сообщает Буковинская правда со ссылкой на начальника областного департамента социальной защиты населения Виталия Савкина.

"По результатам этой проверки, в первом квартале 2018 Министерства финансов Украины получено рекомендации на прекращение получения субсидий для 179 000 человек, из них по результатам проверки подтверждено и приостановлено переплат по 185 лицах на сумму 339 000 гривен. Это не была исключением и наша область . Например, в Заставнивском районе лицо получало субсидии в сумме 21 000 гривен, но при этом имела возможность приобрести продукцию компании "Apple" на сумму 52 000 гривен. в Черновцах одним из членов семьи, которые тоже получали почти 21 тысяч гривен субсидий, было приобретено зажигалок на 100 000 гривен " , - рассказал Виталий Савкин.

В департаменте соцзахситу отмечают, что получатели субсидий несут полную ответственность за представление недостоверных данных и обязаны вернуть излишне перечисленную сумму жилищной субсидии с месяца, в котором было выявлено нарушение.