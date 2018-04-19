|Роскомнадзор не может заблокировать Telegram – СМИ
|19.04.2018 14:26
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. Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Об этом сообщает со ссылкой на Коммерсант.
На данный момент Роскомнадзор не знает, как решить проблемы с блокировкой мессенджера и следовательно резко снизил активность блокировок, хотя они, по собственным оценкам ведомства, не стоят ему дополнительных ресурсов.
Как сообщал, Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.
Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о
блокировании доступа к мессенджер на территории России.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что “конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”.
Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.
Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.