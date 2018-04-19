В Тернополе ограбили церковь. Однако вор сделал это довольно оригинальным способом, так сказать, чтобы Бог его не наказал. Перед тем, как украсть деньги, мужчина трижды перекрестился.

Инцидент произошел в храме Святого Пантелеймона УГКЦ, - пишет со ссылкой на местное издание "".

Об этом рассказал священник Василий Чамарник.

Вора зафиксировала камера видео наблюдения, 11 апреля.

На кадрах видно, что, убедившись, что в храме никого нет, мужчина быстро проник в ящик стола и вытащил деньги. После этого быстро покинул церковь.















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