|Трижды перекрестился: камера засняла самого набожного грабителя (видео)
|19.04.2018 14:29
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В Тернополе ограбили церковь. Однако вор сделал это довольно оригинальным способом, так сказать, чтобы Бог его не наказал. Перед тем, как украсть деньги, мужчина трижды перекрестился.
Инцидент произошел в храме Святого Пантелеймона УГКЦ, - пишет со ссылкой на местное издание "".
Об этом рассказал священник Василий Чамарник.
Вора зафиксировала камера видео наблюдения, 11 апреля.
На кадрах видно, что, убедившись, что в храме никого нет, мужчина быстро проник в ящик стола и вытащил деньги. После этого быстро покинул церковь.
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