|В России говорят, что не допустят миротворцев ООН на всей территории Донбасса
|27.12.2017 12:58
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Россия не допустит "перекрытия границы" с ДонбассомРоссия не допустит работы миротворцев ООН на всей территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.
Фото: genun.unausa.org
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию " Коммерсант".
На вопрос, можно ли ожидать, что "голубые каски" появятся на востоке Украины в 2018 году, он ответил: "Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецкая и Луганска ".
" Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения какой-то внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией", - сказал Карасин.
"Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа ", - заявил он.
Напомним, администрация США выступает за то, чтобы в случае размещения на Востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее составе не было граждан России.
Он уточнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 4 ноября обсуждал эту идею с президентом Украины Петром Порошенко. Волкер, в свою очередь, предложил Москве план Вашингтона по этому вопросу на своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 13 ноября.
Как известно, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцев на Донбассе, но на свой манер.