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Зеленский рассказал, о чем договорился с НАТО
31.10.2019 12:53
Зеленский рассказал, о чем он смог договориться с НАТО
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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