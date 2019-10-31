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Зеленский рассказал, о чем договорился с НАТО
31.10.2019 12:53
Зеленский рассказал, о чем он смог договориться с НАТО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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