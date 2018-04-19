В течение 2016-2017 годов больше только бюджетных средств на пропаганду потратила "Радикальная партия Олега Ляшко". Об этом говорится в Мониторинговом отчете о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов, передает

Так, "Радикальная партия Олега Ляшко" потратила на пропаганду 39% средств, на втором месте - партия "Народный фронт", 35% расходов. Меньше только на пропаганду потратила партия "БПП "Солидарность", 21% расходов.

Также указано, что на 1 января 2018 года между парламентских партий были распределены 610 047 010 гривен на финансирование их уставной деятельности.

Напомним, по итогам прошлого года, "радикалы" спустили на рекламу около 20 млн грн бюджетных средств.

Также напомним, радикала Сергея Рыбалку аналитики портала "Слово и дело" признали наибольшим популистом финансового комитета ВРУ.

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