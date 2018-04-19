А вам не кажется, что под общий смех публики Роскомнадзор (вернее — ФСБ) в тандеме с Дуровым закрывают российский интернет?

Телеграмм, конечно, победит. Но все остальное к тому времени будет уже надежно заблокировано. И все ломануться к Дурову. В полной уверенности, что вот теперь-то они в полной безопасности.

Это имено то, что ФСБ и хочет: уверить публику, что Телеграмм неприступен. Хотя судя по тому, что пишет, например, Вотсапп — там такая же система шифрования, что и в Телеграмме. Почему вокруг Вотсаппа нет такого ажиотажа?

А потому, что он американский. Причем по-настоящему, без дураков (извините за каламбур). Что ФСБ, конечно же, не устраивает: с ними нельзя устроить шоу.

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Дай Бог, чтобы я ошибся. Но уж больно все на постановку похоже. Слишком черно-белая картинка: красивый герой без страха и укропа и злые, уродливые чиновники — враги рода человеческого. Причем еще и ужасно тупые (что особенно доставляет)…

В жизни все не так контрастно. К сожалению. Или к счастью?

П.С. А это правда, что последний раз под камеру Павел Дуров давал интервью в 2016 году? Кто-нибудь его вообще — видел? Он в природе — существует?

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