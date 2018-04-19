Около 650 человек было эвакуировано из торгового центра на востоке Москвы, где начался пожар. Его источник находился в кафе на территории ТЦ.

На востоке Москвы в четверг, 19 апреля, начался пожар в торговом центре Измайловский. Спасатели эвакуировали около 650 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, информирует svodka.net.

«Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ Измайловский», — сказал собеседник агентства.

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