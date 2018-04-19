В четверг, 19 апреля, оргкомитет Каннского кинофестиваля объявил, какие фильмы было решено добавить в программу международного киносмотра, сообщает DeadLine .

Исходя из объявления, статус персоны нон грата наконец снят с "запрещенного" с 2011 года на фестивале датского режиссера Ларса фон Триера. Однако простили его на особых условиях: режиссер, ранее всегда представлявший свое кино в основной программе, на этот раз покажет новый фильм вне конкурса.

Во французский Канн Триер привезет премьеру "Дома, который построил Джек", - картины о серийном убийце, где сыграли Ума Турман и Мэтт Диллон.

В 2011 году во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале Ларс фон Триер безуспешно пошутил о том, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и сам якобы является нацистом. После этого его с фестиваля изгнали. До "бана" Триер девять раз становился номинантом кинофестиваля, взял "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Танцующая в темноте" в 2000 году и гран-при жюри за "Рассекая волны" в 1996 году.

В основную программу конкурса были добавлены картины "Нож в сердце" Яна Гонзалеса, "Айка" казахского режиссера Сергея Дворцевого, "Дикое грушевое дерево" Нури Бильге Джейлана.

Как сообщал svodka.net ранее, организаторы 71-го Каннского кинофестиваля объявили полный состав жюри основного конкурса.

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