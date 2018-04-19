|Фанаты Лиги чемпионов бесплатно ездить на автобусах и метро Киева
|19.04.2018 14:42
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Болельщики и аккредитованные лица на период проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА между женщин 2017/2018 будут бесплатно ездить в киевском коммунальном транспорте. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевского городского совета, передает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Следовательно, в день турнира, городские автобусы будут
доставлять болельщиков с билетами из международного аэропорта
"Борисполь" в столицу. Бесплатным для них будет и проезд в метро.
Для аккредитованных лиц такая услуга будет предоставляться в
течение 7 дней, с 21 мая.
Поэтому, согласно этому договору, болельщики, которые будут
иметь билеты на матчи, смогут бесплатно пользоваться наземным
пассажирским транспортом и метрополитеном в течение 36 часов (с
00:00 26 мая по 11:59 28 мая). Аккредитованные же лица смогут
такого проезда в течение 7 суток (с 00:00 21 мая по 23:59 27 мая).
Кроме того, для первых и вторых работать бесплатные временные
автобусные маршруты в Киев из международного аэропорта
"Борисполь".