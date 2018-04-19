Два турецких истребителя преследовали вертолет типа Chinook, перевозивший премьер-министра Греции Ципрас и начальника Вооруженных сил Греции адмирала Евангелис Апостолакиса.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на военные источники, передает со ссылкой на .

«Два турецких истребителя преследовали вертолет типа Chinook, перевозивший премьер-министра Греции Ципрас и начальника ВС Греции адмирала Евангелис Апостолакиса, которые направлялись с острова Ро до Родоса во вторник после обеда», — говорится в сообщении.

Турецкие истребители летели на высоте 10000 футов и попросили пилота греческого вертолета, который находился на высоте 1500 футов, предоставить информацию о полете.

Пилот вертолета сразу проинформировал премьер-министра и начальника Вооруженных сил, а также Военно-воздушные силы Греции, которые подняли два истребителя. Как только они приблизились, турецкие самолеты оставили это место.

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