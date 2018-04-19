18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения к Варфоломею. 19 апреля Рада поддержала этот проект постановления.

Инициатива о создании в Украине автокефалии направлена на раскол церкви, сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков журналистам, информирует svodka.net.

Он отметил, что «какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться».

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что «на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви». Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.

18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения к Варфоломею. Его авторами стали представители всех фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между авторов и представителей парламентской группы «Партия «Відродження».

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19 апреля Рада поддержала этот проект постановления. «За» проголосовали 268 нардепов. В обращении говорится, что томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине «станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости».

В июне 2016 года украинские парламентарии уже просили Варфоломея издать такой томос и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.

В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.

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В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий.

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