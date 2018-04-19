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В Киеве с торгового центра сорвало часть фрагмент крыши, есть пострадавшие
19.04.2018 14:47
Кусок металла, который ветер сорвал с крыши ТЦ Smart Plaza на проспекте Победы в Киеве, упал на ступеньки подземного перехода. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По меньшей мере один человек пострадал в результате инцидента Фото: dtp.kiev.ua / Facebook "Есть пострадавшие. Говорят, что серьезно травмирована заходившая в переход бабушка", – говорится в сообщении.На фото видно, что кусок металла упал на ступеньки подземного перехода.На место происшествия прибыла "скорая".
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1018346454997914

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