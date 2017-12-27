Читатель моего поста пишет: «что делать, если руководитель невменяемый? Становиться невменяемым тоже, подстраиваясь под него?» Я отвечаю: единственное, что можно сделать – бросить такую работу. Но на следующей фирме будет что-то похожее, и на следующей, и на следующей.

Поэтому единственное, что имеет смысл, чтобы больше не иметь дела с неадекватами – это заводить свой собственный бизнес, где все будет по вашим правилам, пишет , передает

И попытаться стать успешным. Потому что стать успешным, будучи наемным у невменяемого руководителя – нереально. Читатель благодарит и говорит, что попробует так поступить: у него есть маленький бизнес, который ничего не приносит, потому что он им не занимается, отдавая все силы, нервы и время наемной работе на фирме.

Я давно считаю, что если бизнесмен успешен, а его компания прибыльна, он должен делиться опытом и историей успеха со всеми, кому это нужно. И даже есть люди, которые не боятся рассказать, как они достигли успеха, их мало, но они есть. Потому что в нашей стране люди боятся собственной тени. Но с аудиторией у нас большие проблемы.

Бодо Шефер, Роберт Кийосаки, Ричард Бренсон могут собирать тысячи слушателей, и результатом будет только то, что каждый из посетителей расстанется с несколькими сотнями долларов, не потому, что спикер плохой, а потому что для слушателя всё сказанное так и останется акустическими волнами, безо всякого результата. Ну и еще фотка в телефоне – «Вот это я , а вон та точка на сцене – это Бренсон».

Количество проданных билетов или людей, прочитавших сегодняшнюю колонку о бизнесе, не показатель успешности бизнес-гуру. Показатель – люди, ставшие благодаря вашим знаниям богатыми. То количество людей, которые, приняв сказанное вами близко к сердцу, взяли и применили ваш опыт в реальности.

Это может быть один из тысячи, и это будет результат гораздо более весомый чем ни одного из тысячи. Для хорошего, да просто нормального бизнесмена главный результат его деятельности – чтобы благодаря ему вокруг становилось больше богатых людей. Как в старом анекдоте о внучке декабриста: «Мой дед хотел, чтобы не было бедных».

Потому что чем богаче люди вокруг, тем лучше бизнесмену и его бизнесу. И приятно, когда ты своими идеями, опытом, знаниями помог разбогатеть как можно большему количеству людей. Но это значит, что большому количеству людей надо приложить усилия. Но это другая тема.

Хозяину Буковеля хотелось бы, чтобы люди в Украине были как можно более богатыми и успешными, этого же хочется каждому хозяину столика с сувенирами на том же Буковеле. Почему? Чтобы они приезжали и оставляли как можно больше денег, помогая бизнесу расти.

Вот следовательно каждый удачно примененный опыт, которым я поделился, не может не радовать. И хочется только одного: чтобы таких людей становилось всё больше.

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