|Подросток упал с 9-этажки на Винничине
|19.04.2018 14:49
|
В городе Могилев-Подольский Винницкой области с 9-го этажа упал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает
"18 апреля в 9:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о
том, что в г. Могилев-Подольский с крыши девятиэтажного жилого дома
на железобетонное перекрытие над подъездом упал человек. Прибыв к
месту чрезвычайного происшествия, бойцы через окно вентиляционного
помещения в подъезде вынесли пострадавшего к карете экстренной
медицинской помощи. Потерпевшим оказался 16-летний локальный юноша
", - говорится в сообщении.