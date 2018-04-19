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"Гринпис" устроила поездку в океанариум, заполненным мусором - ВИДЕО
19.04.2018 14:50
"Гринпис" устроила поездку в океанариум, заполненным мусором - ВИДЕО
Дети ожидали увидеть пингвинов и осьминогов, но вместо них обнаружили только пустые бутылки и пластиковые пакеты
Экологическая организация "Гринпис" опубликовала видеоролик об акции, в рамках которой пообещала свозить детей в океанариум: по приезде те с разочарованием выяснили, что никаких морских животных там нет - вместо них все заполнено пластиковыми пакетами и мусором.
"Гринпис" устроила поездку в океанариум, заполненным мусором - ВИДЕО Фото: скріншот з відео

Цель проекта, который получил название Ocean of the Future, - показать, как океан будет выглядеть в будущем, если человечество не начнет делать шаги по защите окружающей среды. Акцию устроили в поддержку петиции "Гринпис", которая призывает крупнейшие торговые сети Великобритании сократить использование пластиковых пакетов, - сообщает The Drum.

Новая оценка размеров мусорного пятна в Тихом океане увеличила его до размеров, в три раза превышают территорию Франции.

Напомним, что  д ослидникы обнаружили новый мусорный материк расположен в северной части Тихого океана.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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