|"Гринпис" устроила поездку в океанариум, заполненным мусором - ВИДЕО
|19.04.2018 14:50
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Дети ожидали увидеть пингвинов и осьминогов, но вместо них обнаружили только пустые бутылки и пластиковые пакетыЭкологическая организация "Гринпис" опубликовала видеоролик об акции, в рамках которой пообещала свозить детей в океанариум: по приезде те с разочарованием выяснили, что никаких морских животных там нет - вместо них все заполнено пластиковыми пакетами и мусором.
Фото: скріншот з відео
Цель проекта, который получил название Ocean of the Future, - показать, как океан будет выглядеть в будущем, если человечество не начнет делать шаги по защите окружающей среды. Акцию устроили в поддержку петиции "Гринпис", которая призывает крупнейшие торговые сети Великобритании сократить использование пластиковых пакетов, - сообщает The Drum.
Новая оценка размеров мусорного пятна в Тихом океане увеличила его до размеров, в три раза превышают территорию Франции.
Напомним, что д ослидникы обнаружили новый мусорный материк расположен в северной части Тихого океана.
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