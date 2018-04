Дети ожидали увидеть пингвинов и осьминогов, но вместо них обнаружили только пустые бутылки и пластиковые пакеты

Цель проекта, который получил название Ocean of the Future, - показать, как океан будет выглядеть в будущем, если человечество не начнет делать шаги по защите окружающей среды. Акцию устроили в поддержку петиции "Гринпис", которая призывает крупнейшие торговые сети Великобритании сократить использование пластиковых пакетов, - сообщает The Drum.

Новая оценка размеров мусорного пятна в Тихом океане увеличила его до размеров, в три раза превышают территорию Франции.