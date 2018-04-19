В рамках рекламного тура, в шести городах Украины будут выставлены на всеобщее обозрение болельщиков Кубок Лиги Чемпионов, а также Кубок Лиги Чемпионов между женщин.

В частности, оба трофея покажут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Мариуполе.

Тур будет проходить с 21-го по 30-е апреля.

Финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 26-го мая. 24-го мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского пройдет конец женской Лиги Чемпионов.

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