|В шести украинских городах на всеобщее обозрение выставят Кубок Лиги Чемпионов
|19.04.2018 14:51
|
В рамках рекламного тура, в шести городах Украины будут выставлены на всеобщее обозрение болельщиков Кубок Лиги Чемпионов, а также Кубок Лиги Чемпионов между женщин.
В частности, оба трофея покажут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Мариуполе.
Тур будет проходить с 21-го по 30-е апреля.
Финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 26-го мая.
24-го мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского пройдет конец женской Лиги Чемпионов.
Поделитесь статьей с друзьями