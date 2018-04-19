Кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага — базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами, заявила Ульяна Супрун.

Уже миллион украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Об этом в четверг, 19 апреля, заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook, информирует svodka.net.

«Подходит к концу третья неделя кампании Врач для каждой семьи, и уже миллион украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра», — написала она в соцсети.

По словам Супрун, кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились.

«Интернет, компьютеры, принтеры и бумага — базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Они должны быть обеспечены властью на местах», — отметила руководитель Минздрава.

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