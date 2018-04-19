Если президент Украины найдет в себе мужество и объявит досрочные выборы – это будет лучшим сценарием для страны, заявил народный депутат, глава партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Если президент Украины найдет в себе мужество и объявит досрочные выборы – это будет лучшим сценарием для нашей страны Фото: Вадим Рабинович / Facebook "В зал заседаний Рады надо выносить социально важные для страны вопросы, например, почему мы должны безумно повышать тарифы на газ? Оттого, что Бойко и Левочкину (лидеры Оппозиционного блока Юрий Бойко и Сергей Левочкин. – ) принадлежат 90% облгазов? А они выносят вопросы несущественные, не касающиеся всех украинцев. Самое главное сейчас – выживаемость страны. Для этого надо решать проблемы экономики. Но опять по экономике ни одного вопроса в повестке дня", – заявил политик.Он считает, что президент Украины Петр Порошенко должен распустить парламент."Если президент Украины найдет в себе мужество и объявит досрочные выборы – это будет лучшим сценарием для нашей страны. Если он распустит этот недееспособный парламент, я буду ему мысленно аплодировать. И тут вопрос не в политике – довольно просто каждому заглянуть в свой холодильник. Если в результате работы этого парламента, этого правительства вы живете лучше – они хорошие. Если хуже – плохие. Если вы совсем плохо живете, значит, это правительство – полное дерьмо. Ради чего мы должны все это терпеть? Чтобы прокормить свору зажравшихся чиновников? Ни в этом правительстве, ни в этом парламенте просто нет смысла", – сказал Рабинович.Он рассчитывет в следующий созыв парламента провести 250 депутатов и сформировать однопартийное большинство."Рада не принимает решений, которые нужны. Это не Рада Украины, это не Рада украинского народа, не настоящая Верховная Рада! Потому в следующем созыве я рассчитываю прийти сюда с большинством. И перед уходом я скажу хозяйственной части Рады: готовьте 250 мест для партии "За життя" в следующем созыве парламента", – заявил парламентарий.ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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