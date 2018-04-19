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Рабинович: Это не Рада для Украины, это не Рада для народа. Готовьте 250 мест для партии "За життя"
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19.04.2018 14:55
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Если президент Украины найдет в себе мужество и объявит досрочные
выборы – это будет лучшим сценарием для страны, заявил народный
депутат, глава партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим
Рабинович: Если президент Украины найдет в себе мужество и
объявит досрочные выборы – это будет лучшим сценарием для
нашей страны Фото: Вадим Рабинович / Facebook "В зал заседаний Рады
надо выносить социально важные для страны вопросы, например, почему
мы должны безумно повышать тарифы на газ? Оттого, что Бойко и
Левочкину (лидеры Оппозиционного блока Юрий Бойко и Сергей
Левочкин. – ) принадлежат 90% облгазов? А они выносят
вопросы несущественные, не касающиеся всех украинцев. Самое главное
сейчас – выживаемость страны. Для этого надо решать проблемы
экономики. Но опять по экономике ни одного вопроса в повестке
дня", – заявил политик.Он считает, что президент Украины Петр
Порошенко должен распустить парламент."Если президент Украины
найдет в себе мужество и объявит досрочные выборы – это будет
лучшим сценарием для нашей страны. Если он распустит этот
недееспособный парламент, я буду ему мысленно аплодировать. И тут
вопрос не в политике – довольно просто каждому заглянуть в
свой холодильник. Если в результате работы этого парламента, этого
правительства вы живете лучше – они хорошие. Если хуже –
плохие. Если вы совсем плохо живете, значит, это
правительство – полное дерьмо. Ради чего мы должны все это
терпеть? Чтобы прокормить свору зажравшихся чиновников? Ни в этом
правительстве, ни в этом парламенте просто нет смысла", –
сказал Рабинович.Он рассчитывет в следующий созыв парламента
провести 250 депутатов и сформировать однопартийное
большинство."Рада не принимает решений, которые нужны. Это не Рада
Украины, это не Рада украинского народа, не настоящая Верховная
Рада! Потому в следующем созыве я рассчитываю прийти сюда с
большинством. И перед уходом я скажу хозяйственной части Рады:
готовьте 250 мест для партии "За життя" в следующем созыве
парламента", – заявил парламентарий.ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович
/ YouTube
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