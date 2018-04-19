Иракские воздушные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии в четверг были проведены в координации с правительством Сирии со стороны президента Башара Асада. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.





Иракские авиационные силы использовали для атаки реактивные самолеты F16.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отдданом им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада".

Как сообщал в субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия.

Из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам связанных с программой создания химического оружия в Сирии, ни одна не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии. Об этом сообщает на своем сайте Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM).

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