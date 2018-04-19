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В Еврокомиссии осудили инцидент с хорватским флагом в парламенте Сербии
19.04.2018 14:58
В Еврокомиссии осудили случай с хорватским флагом в парламенте Сербии
Посол Сербии в Загребе Мера Николич отказалась принять ноту протеста МИД Хорватии
В Еврокомиссии осудили случай с растоптанным в парламенте Сербии флагом Хорватии.
В Еврокомиссии осудили инцидент с хорватским флагом в парламенте Сербии Фото: Михаил Гема / iPress.ua

"То, что мы наблюдали вчера, не подходит демократической институции. Это неуважение к демократическим институтам, которые представляют граждан и тех, кто работает на благо добрососедских отношений и регионального сотрудничества", - заявил представитель Еврокомиссии во время ежедневного брифинга в Брюсселе, пишет"Европейская правда ".

Представитель Еврокомиссии также добавил, что ситуация с верховенством права до сих пор вызывает беспокойство.

Напомним, что вчера парламентская делегация из Загреба отменила оставшуюся визита в Белград после того, как националистический депутат Шешель растоптал хорватский флаг внутри парламента Сербии, а затем выкрикивал оскорбления в члены делегации, назвав их "усташи" (хорватские фашисты).

Посол Сербии в Загребе Мера Николич также отказалась принять ноту протеста МИД Хорватии из-за инцидента с растоптанным флагом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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