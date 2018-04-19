Посол Сербии в Загребе Мера Николич отказалась принять ноту протеста МИД Хорватии

"То, что мы наблюдали вчера, не подходит демократической институции. Это неуважение к демократическим институтам, которые представляют граждан и тех, кто работает на благо добрососедских отношений и регионального сотрудничества", - заявил представитель Еврокомиссии во время ежедневного брифинга в Брюсселе, пишет "Европейская правда ".

Представитель Еврокомиссии также добавил, что ситуация с верховенством права до сих пор вызывает беспокойство.

Напомним, что вчера парламентская делегация из Загреба отменила оставшуюся визита в Белград после того, как националистический депутат Шешель растоптал хорватский флаг внутри парламента Сербии, а затем выкрикивал оскорбления в члены делегации, назвав их "усташи" (хорватские фашисты).