|В Еврокомиссии осудили инцидент с хорватским флагом в парламенте Сербии
|19.04.2018 14:58
|
Посол Сербии в Загребе Мера Николич отказалась принять ноту протеста МИД ХорватииВ Еврокомиссии осудили случай с растоптанным в парламенте Сербии флагом Хорватии.
Фото: Михаил Гема / iPress.ua
"То, что мы наблюдали вчера, не подходит демократической институции. Это неуважение к демократическим институтам, которые представляют граждан и тех, кто работает на благо добрососедских отношений и регионального сотрудничества", - заявил представитель Еврокомиссии во время ежедневного брифинга в Брюсселе, пишет"Европейская правда ".
Представитель Еврокомиссии также добавил, что ситуация с верховенством права до сих пор вызывает беспокойство.
Напомним, что вчера парламентская делегация из Загреба отменила оставшуюся визита в Белград после того, как националистический депутат Шешель растоптал хорватский флаг внутри парламента Сербии, а затем выкрикивал оскорбления в члены делегации, назвав их "усташи" (хорватские фашисты).
Посол Сербии в Загребе Мера Николич также отказалась принять ноту протеста МИД Хорватии из-за инцидента с растоптанным флагом.