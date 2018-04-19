После всех формальностей, документ будет принят, а правила станут обязательными для исполнения как украинскими, так и иностранными перевозчиками.

Впрочем, далеко не все инициативы чиновников пришлись по душе авиаторам. Они усмотрели в них чрезмерную детализацию и требуют для себя больше прав.

Уважительные причины

Первое на чем настаивают авиаперевозчики: необходимо расширить перечень «чрезвычайных ситуаций», которые можно считать достаточным поводом для задержки или отмены рейсов. Помимо военных действий, забастовок, пожаров, паводков и прочих стихийных бедствий, чиновникам предлагают также добавить в этот список:

Военный конфликт (или его угроза), всеобщую мобилизацию, необъявленную войну. Диверсии, акты терроризма, революцию, общественные демонстрации, эпидемии. Исключительные погодные условия: град, заморозки, обильные снегопады, гололед и т.д. Сбои программного обеспечения, противоправные действия третьих лиц и пр.

Таким образом, говорят эксперты, авиаперевозчики могут объяснить задержку рейса или его отмену практически чем угодно.

«Если перевозчик захочет, он может отказать любому пассажиру. Все зависит от цены вопроса. Рейс можно объявить отмененным в связи с метеоусловиями, в связи с орнитологической угрозой нападения на аэропорт и т.д. Главный момент, что именно напишут в документе. Отталкиваясь от этого, можно свериться с Воздушным кодексом и добиться штрафа для авиакомпании и компенсации», — заметил в разговоре с UBR.ua знаток по вопросам транспорта общественной компании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов.

Сам себе начальник

Также представители авиаотрасли добиваются права решать на суждение самой компании-перевозчика, когда и кому отказывать в продаже билета и полета. Тогда как Госавиаслужба предлагает ограничиться лишь несколькими вполне определенными поводами. Например, в случае покупки билета фальшивой или краденой банковской картой, неправильного использование летных купонов, а также неполной уплаты необходимых платежей.

Оспаривают авиаторы и намерение регулятора установить требование возвращать деньги за неиспользованный билет в период его действия. Перевозчики убеждены, что норма должна сопровождаться припиской: стоимость билета возместят, если это предусмотрено правилами и тарифами самой компании.

Да и в целом множество пунктов, предложенных Госавиаслужбой правил, например, по весу багажа, сроку годности авиабилетов, подходов к формированию тарифа и пр., компании предлагают просто вычеркнуть. Все это, говорят они, могут регулировать сами перевозчики внутренними правилами.

«Новые правила слишком детализированы и регулируют вопросы, являющиеся коммерческой практикой самих авиаперевозчиков. Сегодня бизнес-модели меняются очень быстро, иногда совершенно. К сожалению, регулятор не всегда успевает за этими изменениями», — отметил UBR.ua управляющий партнер юридической компании «ECOVIS Bondar&Bondar» Олег Бондарь.

Аэропорт ответит

Еще один спорный вопрос, по которому регулятор не может найти взаимопонимание с авиаперевозчиками — порядок обслуживания пассажиров. Например, в Правилах имеется пункт, согласно которому клиент авиакомпании получает определенный гарантированный пакет услуг. Который отличается в зависимости от класса обслуживания: премиум, бизнес и т.п. В том числе и в части компенсации пассажирам в случае возникновения форс-мажоров.

Но проблема в том, говорят эксперты, что конкретная авиакомпания может предложить тот объем услуг, который она способна. И детализация требований не поможет повысить качество сервиса. Потому, полагают перевозчики, этот пункт также нужно убрать из Правил, а наполнение пакетов отдать на откуп компаний.

«Аэропорты могли бы обеспечить пассажиров едой, кое-где в гостиницах (как это предусмотрено при отменах или задержках рейсов), тем самым снять напряжение. А потом просто выставить счет авиакомпании. Ведь в стрессовой ситуации человеку все равно, кто виноват в задержке рейса. А негатив отражается, в том числе, и на аэропортах. Следовательно, сложные вопросы лучше решать оперативно и с минимальными рисками для репутации игроков», — говорит первый заместитель генерального директора ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Евгений Дыхне.

Чтобы достичь какого-то компромисса, в течение двух недель участники рынка намерены сформировать окончательную редакцию новых Правил и отправить ее на согласование в Госавиаслужбу. Там обещали рассмотреть все предложения перевозчиков.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира