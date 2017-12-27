В среду, 27 декабря, стало известно, что врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым... Руководителя МХТ им. Чехова ввели в искусственную кому, или, как выражаются врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная процедура необходима для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, известный российский композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Об этом рассказали его близкие. Пока дату прощания с композитором не назначили, ее огласят позже.

Родственники артиста не назвали причину его смерти, однако известно, что долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира