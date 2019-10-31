|Войска в Петровском разведут 4 ноября
|31.10.2019 13:05
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Разведение сил в Петровском начнется 4 ноября
Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский отметил, на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области.
Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату разведения в Петровском. В то же время сама конкретная дата не называлась.
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