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СБУ обнародовала имена "вагнеров", которых переправили в Сирию ВМС России
19.04.2018 15:02
Экс-военный РФ показал, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" часто участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами.
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Теги:
политические новости
экономика
общество/экономика
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