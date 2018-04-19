Без ускоренного роста экономики Украину ждет целый ряд проблем социального и демографического характера, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Устенко: Такая высокая инфляция может быть только при серьезном росте экономики. Но ведь его же нет Фото: Асоціація газовидобувних компаній України / Facebook "Потребность Украины во внешнем финансировании в 2019-ом будет выше, чем в этом году. На мой взгляд, необходимо как минимум $10 млрд. Это "открытая потребность" в иностранной валюте. На самом деле, привлечение таких иностранных инвестиций вероятно. Однако для улучшения бизнес климата в стране нужны серьезные реформы. Если изменений не произойдет, то я не верю прогнозу правительства. То есть прогнозируемый Кабмином на 2019 год курс доллара в 30,5 грн возможен, но нужны иностранные инвестиции. В нашем случае лучше оставаться реалистами. Ведь речь идет про год, когда состоятся выборы", – сказал Устенко.По его словам, ожидаемого Кабмином в следующем году роста экономики в 3,6% недостаточно, чтобы уменьшить отставание от мировой экономики."Макроэкономическую ситуацию на 2019 год сложно прогнозировать. Есть ряд факторов: внешнее окружение, внутренняя ситуация перед выборами и другие факторы риска. МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2019 году более чем на 4%. Кабмин ждет в Украине – 3,6%. Отставание от мира увеличится. Да, мы растем – это правда. Но рост в тех же 2016 и 2017 годах не позволял нам сократить отставание от мировой экономики. Разрыв между украинской и мировой экономикой за 2016-2019 года составит более 5%. Это только за указанный период. Без ускоренного роста экономики нас ждет целый ряд проблем социального и демографического характера. Растет недовольство людей, активизируются миграционные процессы. Все это может привести к политической нестабильности", – подчеркнул экономист.По его мнению, уровень инфляции в Украине не соответствует темпу роста экономики."Что касается инфляции в 6%, то нужно помнить – это самый высокий показатель в Европе. К тому же, я не считаю, что это реально. К примеру, в прошлом году Кабмин прогнозировал инфляцию на уровне 9%, а по факту мы получили почти 15%. В этом году при обещанных 8%, дай бог, чтоб выше 12% не было. В бюджете умышленно закладывают более низкий уровень инфляции, по факту получают ее на порядок выше – разницу собирают в качестве так называемого "инфляционного налога". Вообще 6% инфляции при росте экономики в 3,6% – это просто неадекватно. Такая высокая инфляция может быть только при серьезном росте экономики. Но ведь его же нет", – резюмировал Устенко.В начале апреля в Министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозировали, что в 2019 году рост реального ВВП составит 3,1% (минимум – 2%, максимум – 3,5%), а номинальный будет на уровне 3,9019 трлн грн.Национальный банк Украины установил на 19 апреля курс гривны на уровне 26,15 грн/$. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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