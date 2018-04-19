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Устенко: Прогнозируемый Кабмином на 2019 год курс доллара в 30,5 грн возможен, но нужны иностранные инвестиции
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19.04.2018 15:03
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Без ускоренного роста экономики Украину ждет целый ряд проблем
социального и демографического характера, заявил в комментарии
изданию "ГОРДОН" экономист, исполнительный директор Международного
фонда Блейзера Олег Устенко. Устенко: Такая высокая инфляция
может быть только при серьезном росте экономики. Но ведь его же нет
Фото: Асоціація газовидобувних компаній України / Facebook
"Потребность Украины во внешнем финансировании в 2019-ом будет
выше, чем в этом году. На мой взгляд, необходимо как минимум $10
млрд. Это "открытая потребность" в иностранной валюте. На самом
деле, привлечение таких иностранных инвестиций вероятно. Однако для
улучшения бизнес климата в стране нужны серьезные реформы. Если
изменений не произойдет, то я не верю прогнозу правительства. То
есть прогнозируемый Кабмином на 2019 год курс доллара в 30,5 грн
возможен, но нужны иностранные инвестиции. В нашем случае лучше
оставаться реалистами. Ведь речь идет про год, когда состоятся
выборы", – сказал Устенко.По его словам, ожидаемого Кабмином в
следующем году роста экономики в 3,6% недостаточно, чтобы уменьшить
отставание от мировой экономики."Макроэкономическую ситуацию на
2019 год сложно прогнозировать. Есть ряд факторов: внешнее
окружение, внутренняя ситуация перед выборами и другие факторы
риска. МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2019 году более
чем на 4%. Кабмин ждет в Украине – 3,6%. Отставание от мира
увеличится. Да, мы растем – это правда. Но рост в тех же 2016
и 2017 годах не позволял нам сократить отставание от мировой
экономики. Разрыв между украинской и мировой экономикой за
2016-2019 года составит более 5%. Это только за указанный период.
Без ускоренного роста экономики нас ждет целый ряд проблем
социального и демографического характера. Растет недовольство
людей, активизируются миграционные процессы. Все это может привести
к политической нестабильности", – подчеркнул экономист.По его
мнению, уровень инфляции в Украине не соответствует темпу роста
экономики."Что касается инфляции в 6%, то нужно помнить – это
самый высокий показатель в Европе. К тому же, я не считаю, что это
реально. К примеру, в прошлом году Кабмин прогнозировал инфляцию на
уровне 9%, а по факту мы получили почти 15%. В этом году при
обещанных 8%, дай бог, чтоб выше 12% не было. В бюджете умышленно
закладывают более низкий уровень инфляции, по факту получают ее на
порядок выше – разницу собирают в качестве так называемого
"инфляционного налога". Вообще 6% инфляции при росте экономики в
3,6% – это просто неадекватно. Такая высокая инфляция может
быть только при серьезном росте экономики. Но ведь его же
нет", – резюмировал Устенко.В начале апреля в Министерстве
экономического развития и торговли Украины прогнозировали,
что в 2019 году рост реального ВВП составит
3,1% (минимум – 2%, максимум – 3,5%), а
номинальный будет на уровне 3,9019 трлн грн.Национальный
банк Украины установил на 19 апреля курс гривны на
уровне 26,15 грн/$.
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