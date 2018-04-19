Боевики раз нарушили режим тишины возле Станицы Луганской, тем самым сорвав запланированное на 25 апреля разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня около семи часов утра боевики российско-оккупационных войск в который раз нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Традиционно, обстрел позиций ВС Украины боевики совершили с огневых позиций на горе дворянин Игорь, применив станковые противотанковые гранатометы. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие действия украинская сторона в СЦКК расценивает как "нежелание главарей оккупационной администрации РФ выполнять в этом районе требования Рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения сторон".

В то же время, сообщили в штабе, подразделения сил АТО готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения боевиками требований минских договоренностей.

Указано, что разведение сил было запланировано на 25 апреля.

Напомним, 4 апреля на заседании трехстороннего контактной группы стороны договорились о возможном прекращении огня возле Станицы Луганской с 10 апреля.

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