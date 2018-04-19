Президент Молдовы пообещал сообщать о том, как растет эта кукуруза, а осенью - отправить ее в Беларусь

Президенты посетили выставку белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества в сфере растениеводства, а потом на тракторах посадили новый урожай кукурузы, сообщает БЕЛТА.

Додон выразил уверенность, что урожай будет хорошим. Он пообещал сообщать о том, как растет эта кукуруза, а осенью - отправить ее в Беларусь. Он также поблагодарил за безвозмездно поставлены трактора.

"В каждом селе Молдовы, в каждом населенном пункте есть белорусский трактор. Он надежный, и наш народ к нему привык. Его охотно покупают" , - сказал Додон.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь и Молдова будут сотрудничать в селекции семян кукурузы и других сельхозкультур. Кроме того, белорусская сторона также продолжит поставлять в Молдову сельскохозяйственную технику и развивать совместные производства.