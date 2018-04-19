|Лукашенко и Додон на тракторах посадили кукурузу
|19.04.2018 15:06
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Президент Молдовы пообещал сообщать о том, как растет эта кукуруза, а осенью - отправить ее в БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко и президент Молдавии Игорь Додон посетили институт растениеводства "Порумбень" и приняли участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.
Фото: belta.by
Президенты посетили выставку белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества в сфере растениеводства, а потом на тракторах посадили новый урожай кукурузы, сообщает БЕЛТА.
Додон выразил уверенность, что урожай будет хорошим. Он пообещал сообщать о том, как растет эта кукуруза, а осенью - отправить ее в Беларусь. Он также поблагодарил за безвозмездно поставлены трактора.
"В каждом селе Молдовы, в каждом населенном пункте есть белорусский трактор. Он надежный, и наш народ к нему привык. Его охотно покупают", - сказал Додон.
Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь и Молдова будут сотрудничать в селекции семян кукурузы и других сельхозкультур. Кроме того, белорусская сторона также продолжит поставлять в Молдову сельскохозяйственную технику и развивать совместные производства.
Напомним, что п резидент Беларуси Александр Лукашенко подарил экс-президенту Украины Леониду Кучме на Новый год плюшевого петуха.