|Ernst&Young оценила украинскую ГТС в 328 миллиардов
|19.04.2018 15:08
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Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании «Укртрансгаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года в 327,921 млрд грн.
Об этом в решении НАК «Нафтогаз України» от 12 апреля, которым утверждены выводы аудитора.
Согласно оценке Ernst & Young, стоимость активов «Укртрансгаза», которые находятся на не подконтрольной Украине территории, составляет 12,327 млрд грн.
«Укртрансгаз» является оператором украинской газотранспортной системы. Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа. НАК «Нафтогаз України» – единственный акционер «Укртрансгаза».
Планируется, что новым оператором газотранспортной системы Украины станет ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Эта компания была создана решением Кабмина 9 ноября 2016 года. Главой акционерного общества Кабмин назначил заместителя президента компании «Укртрансгаз» Валерия Ноздрина.
Ожидалось, что «Укртрансгаз» передаст украинскую ГТС в управление МГУ в течение месяца после вступления в силу решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору между «Нафтогазом» и «Газпромом», которое появилось 28 февраля.