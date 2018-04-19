Ernst&Young оценила украинскую ГТС в 328 миллиардов



Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании «Укртрансгаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года в 327,921 млрд грн. Об этом в решении НАК «Нафтогаз України» от 12 апреля, которым утверждены выводы аудитора. Согласно оценке Ernst & Young, стоимость активов «Укртрансгаза», которые находятся на не подконтрольной Украине территории, составляет 12,327 млрд грн. «Укртрансгаз» является оператором украинской газотранспортной системы. Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа. НАК «Нафтогаз України» – единственный акционер «Укртрансгаза». Планируется, что новым оператором газотранспортной системы Украины станет ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Эта компания была создана решением Кабмина 9 ноября 2016 года. Главой акционерного общества Кабмин назначил заместителя президента компании «Укртрансгаз» Валерия Ноздрина. Ожидалось, что «Укртрансгаз» передаст украинскую ГТС в управление МГУ в течение месяца после вступления в силу решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору между «Нафтогазом» и «Газпромом», которое появилось 28 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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