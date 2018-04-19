В чевтерг, 19 апреля, в сети появилось видео драки в столичном троллейбусе накануне вечером.

На видео видно, что водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри и вызвал скорую помощь и полицию.

Причины и детали конфликта в настоящее время остаются неизвестными, сейчас их пытаются установить сотрудники правохранительных органов.

По словам пострадавшего, он и его друг ехали в троллейбусе, на Майдане Независимости в транспортное средство зашла компания из восьми человек. Молодые люди были между собой знакомы ранее и конфликтовали до того. Компания налетела на парней с ножом. Одному из пострадавших прокололи верхнюю часть руки, второму ножевой удар пришелся по голове в районе лба.

Стоит отметить, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал svodka.net, в среду вечером, 18 апреля, в Киеве в троллейбусе произошла драка, во время которой был применен нож .

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