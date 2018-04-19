Цена бочки нефти впервые с 2014 года превысила $74

Цена на нефть в четверг, 19 апреля, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $74.42

(количество контрактов — 154,682), июльские — 73.73 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $69.23, июльские фьючерсы — $68.91, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)

WTI — 66.62 (июньские фьючерсы), 66.51 (июль).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что цена на «черное золото» растет из-за неожиданного снижения запасов нефтепродуктов в США. По данным Минэнергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина – на 2,97 млн баррелей, дистиллятов – на 3,1 млн баррелей. Кроме того, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей.

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