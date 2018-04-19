|Цены на нефть побили очередной рекорд
|19.04.2018 15:10
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Цена бочки нефти впервые с 2014 года превысила $74
Цена на нефть в четверг, 19 апреля, по состоянию на 16:00 была
такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских
фьючерсов на нефть Brent составила $74.42
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что цена на «черное золото» растет из-за неожиданного снижения запасов нефтепродуктов в США. По данным Минэнергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина – на 2,97 млн баррелей, дистиллятов – на 3,1 млн баррелей. Кроме того, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей.
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