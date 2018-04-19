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В СБУ заявили о разоблачении канала поставки нелегального оружия из Евросоюза и США
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19.04.2018 15:10
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Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что
разобранное на запчасти оружие ввозилось в Украину курьерами, в
боевое состояния его проводили в мастерских Киева. Кононенко:
Стоимость единицы такого оружия на черном рынке составляет около
€2300 –2500 Фото: Служба безпеки України / Facebook Следствие
установило, что житель Киева наладил канал поставки запчастей к
пистолетам и автоматам из США и стран Европы."Разобранное на
запчасти оружие ввозилось в Украину курьерами. А в мастерских Киева
оружие собирали и приводили в боевое состояние", – сказал
Кононенко.Он подчеркнул, что стоимость единицы такого оружия на
черном рынке составляет около €2300 –2500. В ходе
спецоперации правоохранители осуществили 2 закупки оружия и во
время второй организатора задержали."По результатам проведенных
обысков было изъято 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7
пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов,
32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплекты для сборки еще 49
пистолетов", – сообщил КононенкоОн добавил, что оружие было
изъято у 5 человек во время обысков в 7 домах и 6
автомобилях.Организатору канала было сообщено о подозрении по
статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или
взрывчатыми веществами).
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