Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что разобранное на запчасти оружие ввозилось в Украину курьерами, в боевое состояния его проводили в мастерских Киева. Кононенко: Стоимость единицы такого оружия на черном рынке составляет около €2300 –2500 Фото: Служба безпеки України / Facebook Следствие установило, что житель Киева наладил канал поставки запчастей к пистолетам и автоматам из США и стран Европы."Разобранное на запчасти оружие ввозилось в Украину курьерами. А в мастерских Киева оружие собирали и приводили в боевое состояние", – сказал Кононенко.Он подчеркнул, что стоимость единицы такого оружия на черном рынке составляет около €2300 –2500. В ходе спецоперации правоохранители осуществили 2 закупки оружия и во время второй организатора задержали."По результатам проведенных обысков было изъято 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплекты для сборки еще 49 пистолетов", – сообщил КононенкоОн добавил, что оружие было изъято у 5 человек во время обысков в 7 домах и 6 автомобилях.Организатору канала было сообщено о подозрении по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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